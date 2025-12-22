ضبط سيدة ادعت اقتحام مسكنها والتعدي عليها بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 ديسمبر 2025 06:35 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بإحدى الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام قوة أمنية بالإسكندرية بإقتحام مسكنها والتعدى عليها بالضرب والسب دون وجه حق.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19 الجارى ووفقاً لإجراءات مقننة تم إستهداف شقيق صاحبة الحساب الظاهرة بمقطع الفيديو ( عنصر جنائى من متجرى المواد المخدرة "سبق إتهامه والحكم عليه فى 13 قضية أبرزها "مخدرات – سرقة – ضرب – حريق" - مقيم بدائرة القسم) .. وتبين عدم تواجده وبتفتيش مسكنه فى إطار من الشرعية والقانون دون حدوث أية تجاوزات لم يتم العثور على ثمة مواد مخدرة .

وبتاريخ 21 الجارى أمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش) وبمواجهته أقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار ، كما تم ضبط القائمة على النشر (مقيمة بدائرة القسم ) وبسؤالها أقرت بإدعائها الكاذب لغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.