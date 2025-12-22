رئيسة تنزانيا: نتطلع لزيارة الرئيس السيسى وافتتاح سد جوليوس نيريري

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 ديسمبر 2025 09:35 مساءً - أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع الدكتورة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى قدّم التهنئة للرئيسة التنزانية بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية، وكذلك على استكمال انتخاب البرلمان وتشكيل الحكومة، مشيدًا بما تشهده العلاقات بين مصر وتنزانيا من تطور ملحوظ، والتي تُعد نموذجًا للتعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.كما أكد الرئيس حرص البلدين على تعزيز التشاور السياسي المشترك.

من جانبها، أعربت الرئيسة التنزانية عن تقديرها لتهنئة الرئيس السيسى، مؤكدة اعتزاز تنزانيا حكومةً وشعبًا بالدعم الذي تقدمه مصر في مختلف المجالات، ومبدية تطلعها إلى استقبال الرئيس في تنزانيا في أقرب فرصة ممكنة لزيارة تنزانيا وافتتاح سد جوليوس نيريري، حيث أعربت الرئيسة التنزانية في هذا الصدد عن خالص تقديرها لجهود الرئيس السيسى التي ساهمت في استكمال مشروع السد الضخم.