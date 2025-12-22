صلاح ومرموش وتريزجيه يقودون هجوم منتخب الفراعنة أمام زيمبابوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 ديسمبر 2025 09:35 مساءً - أعلن حسام حسن المدير الفنى لمنتخب الفراعنة، التشكيل الذى يخوض به مباراة زيمبابوي في الجولة الأولى بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا التى تنطلق بعد قليل فى أمم أفريقيا.

يضم التشكيل كلا من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، محمد هاني وحسام عبد المجيد وياسر إبراهيم ومحمد حمدي فى الدفاع، مروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور فى الوسط، محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش فى الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء، كل من: أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - خالد صبحي - أحمد عيد - أحمد فتوح - رامي ربيعة - محمد شحاته - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل - أحمد سيد زيزو - أسامة فيصل - صلاح محسن - مصطفى محمد.

قائمة منتخب الفراعنة للمشاركة في أمم أفريقيا

- حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحي.

- خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

- خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي.

- خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

زيمبابوى تتسلح بـ20 محترفا

في المقابل، يقود الروماني ماريو مارينكا البالغ من العمر 61 عاماً منتخب زيمبابوي الشهير بـ "المحاربون" منذ 4 نوفمبر الماضي خلفاً للمدرب الألماني مايكل نيس وخاض معه الفريق مباراتين خسر الأولى أمام الجزائر (1 – 3) وتفوق في الثانية على منتخب قطر (2 – 1).

تضم القائمة النهائية لمنتخب زيمبابوي في النسخة الحالية لأمم أفريقيا 28 لاعباً بينهم 20 محترفاً ، بواقع 6 لاعبين في إنجلترا و5 في جنوب أفريقيا ولاعب واحد في أندية ألمانيا ، بلجيكا ، ويلز ، سكوتلندا ، الدنمارك ، فنلندا ، الولايات المتحدة ، ليبيا وتنزانيا.

تأهل منتخب زيمبابوي لنهائيات النسخة رقم 35 من خلال المجموعة السابعة التي تصدرها منتخب الكاميرون وحل منتخب زيمبابوي وصيفاً برصيد 9 نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات وخسارة واحدة و6 أهداف في خانة رصيده الإيجابي و4 أهداف في شباكه وتربع والتر موسونا على راس قائمة هدافيه برصيد هدفين.

في تصفيات كأس العالم تذيل المجموعة الثالثة التي تأهل عنها منتخب جنوب أفريقيا بعد أن حصل على 5 نقاط فقط من 5 تعادلات و5 خسائر وبدون أي فوز وسجل 5 أهداف مقابل 12 في مرماه وتصدر تاواندا تشيريوا قائمة هدافي الفريق برصيد هدفين.

تاريخياً شارك منتخب زيمبابوي في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 5 مرات أولها في النسخة الرابعة والعشرين في تونس 2004 ، وأخرها في النسخة الثالثة والثلاثين التي أقيمت في ضيافة الكاميرون.