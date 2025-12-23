إمام عاشور يهدر أولى فرص الفراعنة أمام زيمبابوي بالدقيقة 4

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 12:31 صباحاً - أهدر إمام عاشور لاعب منتخب الفراعنة فرصة الهدف الأول للفراعنة أمام زيمبابوي فى الدقيقة 4 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

وشهد تشكيل منتخب الفراعنة عودة الثلاثي محمود حسن "تريزيجيه" وعمر مرموش والقائد محمد صلاح للتشكيل بعد غيابهم عن آخر لقاء تجريبي خاضه المنتخب أمام نظيره النيجيري على ملعب القاهرة الدولي في السادس عشر من ديسمبر الجاري.

وجاء التشكيل الأساسي والبدلاء على النحو التالي:

محمد الشناوي (23)، محمد هاني (3)، حسام عبد المجيد (4)، ياسر إبراهيم (6)، محمد حمدي (12)، مروان عطية (19)، حمدي فتحي (14)، إمام عاشور (8)، محمود حسن "تريزيجيه" (7)، عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10).

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – رامي ربيعة (5) - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13) – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - أحمد سيد "زيزو" (25) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد (11).

جدير بالذكر أن المنتخب يخوض ثاني وثالث مواجهاته في المجموعة الثانية بتاريخ 26 و29 من ديسمبر الجاري أمام جنوب أفريقيا ثم أنجولا على ملعب أدار أيضاً.