منتخب الفراعنة يتأخر 1 - 0 أمام زيمبابوى بعد مرور 30 دقيقة.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 12:31 صباحاً - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة منتخب الفراعنة أمام زيمبابوى المقامة حاليا على ملعب أدرار بالمغرب، فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالدور الأول لأمم أفريقيا 2025، بتقدم زيمبابوى بهدف نظيف سجله برنس دوبى فى الدقيقة 20.

أهدر إمام عاشور فرصة محققة لتسجيل الهدف الأول فى الدقيقة 3 بعدما تسلم الكرة من تريزيجيه داخل منطقة الجزاء ليسددها فى جسم مدافع زيمبابوى لتمر خارج الملعب، كما أهدر محمد صلاح فرصة جديدة فى الدقيقة 8 بعدما سدد الكرة داخل منطقة الجزاء لتصطدم بمدافعى زيمبابوى.

وضاعت فرصة ثالثة من إمام عاشور فى الدقيقة 11 بعدما أهداه محمد صلاح انفرادا تاما بالمرمى، لكنه سدد الكرة برعونة خارج المرمى.

وفى الدقيقة 20 وعكس السير المباراة، يستغل برنس دوبى مهاجم زيمبابوى خطأ حسام عبد المجيد مدافع المنتخب ويسجل الهدف الأول فى مرمى محمد الشناوى.

وكاد منتخب زيمبابوي يسجل الهدف الثانى فى الدقيقة 24 من تسديدة قوية أنقذها محمد الشناوى.

تشكيل منتخب الفراعنة ضد زيمبابوى

تشكيل منتخب الفراعنة شهد عودة الثلاثي محمود حسن "تريزيجيه" وعمر مرموش والقائد محمد صلاح للتشكيل، بعد غيابهم عن آخر لقاء تجريبي خاضه المنتخب أمام نظيره النيجيري على ملعب القاهرة الدولي في السادس عشر من ديسمبر الجاري.

وجاء التشكيل الأساسي والبدلاء على النحو التالي:

محمد الشناوي (23)، محمد هاني (3)، حسام عبد المجيد (4)، ياسر إبراهيم (6)، محمد حمدي (12)، مروان عطية (19)، حمدي فتحي (14)، إمام عاشور (8)، محمود حسن "تريزيجيه" (7)، عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10) .



وعلى مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – رامي ربيعة (5) - أحمد عيد (24) - خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13) - محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - أحمد سيد "زيزو" (25) - مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد (11)، وخرج من القائمة محمد صبحى ومحمد إسماعيل.



جدير بالذكر أن المنتخب يخوض ثاني وثالث مواجهاته في المجموعة الثانية بتاريخ 26 و29 من ديسمبر الجاري أمام جنوب أفريقيا ثم أنجولا على ملعب أدار أيضاً.

احتفال لاعبى زيمبابوى بالهدف احتفال لاعبى زيمبابوى بالهدف

برنس دوبي لاعب منتخب زيمبابوي يحتفل بالهدف برنس دوبي لاعب منتخب زيمبابوي يحتفل بالهدف

تريزيجيه تريزيجيه