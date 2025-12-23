منتخب الفراعنة ينتفض وينتزع فوزا قاتلا أمام زيمبابوى 2-1 فى افتتاح مشواره بأمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 12:31 صباحاً - حقق منتخب الفراعنة فوزا صعبا أمام زيمبابوى فى المباراة التى جرت اليوم الإثنين، بهدفين مقابل هدف على ملعب أدرار بالمغرب، فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالدور الأول لأمم أفريقيا 2025.

تقدم منتخب زيمبابوى بالهدف الأول فى الدقيقة 20 بتوقيع برنس دوبى، قبل أن يتعادل عمر مرموش فى الدقيقة 63، وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل محمد صلاح هدف الفوز.

أهدر إمام عاشور فرصة محققة لتسجيل الهدف الأول فى الدقيقة 3 بعدما تسلم الكرة من تريزيجيه داخل منطقة الجزاء ليسددها فى جسم مدافع زيمبابوى لتمر خارج الملعب، كما أهدر محمد صلاح فرصة جديدة فى الدقيقة 8 بعدما سدد الكرة داخل منطقة الجزاء لتصطدم بمدافعى زيمبابوى.

وضاعت فرصة ثالثة من إمام عاشور فى الدقيقة 11 بعدما أهداه محمد صلاح انفرادا تاما بالمرمى، لكنه سدد الكرة برعونة خارج المرمى.

وفى الدقيقة 20 وعكس السير المباراة، يستغل برنس دوبى مهاجم زيمبابوى خطأ حسام عبد المجيد مدافع المنتخب ويسجل الهدف الأول فى مرمى محمد الشناوى.

وكاد منتخب زيمبابوى يسجل الهدف الثانى فى الدقيقة 24 من تسديدة قوية أنقذها محمد الشناوى، وأجرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أول التبديلات أمام زيمبابوي بخروج إمام عاشور ودخول مصطفى محمد فى الدقيقة 33 فى محاولة لتعديل النتيجة وحصل مروان عطية وتريزييجيه على انذارين متتاليين فى الشوط الأول قبل أن ينتهى بتقدم زيمبابوى 1-0.

الشوط الثانى

ومع بداية الشوط الثانى، حاول منتخب مصر الضغط على زيمبابوى لادارك التعادل وسدد عمر مرموش بقوة فى اتجاه مرمى زيمبابوى لكن الحارس ينقذ مرماه من التعادل كما أهدر مصطفى محمد فرصة محققة فى الدقيقة 53.

وفى الدقيقة 63 سجل عمر مرموش هدف التعادل للفراعنة من مجهود فردى حيث راوغ لاعبى زيمبابوى وسدد الكرة بقوة لتسكن شباك المنافس.

وفى الدقيقة 65 أجرى حسام حسن تغييرين بنزول أحمد مصطفى زيزو وابراهيم عادل على حساب تريزيجيه ومروان عطية، وأهدر زيزو هدفا مؤكدا فى الدقيقة 73 بعدما سدد رأسية قوية خارج الملعب.

وأجرى حسام حسن تغييرا إضطراريا فى الدقيقة 82 بنزول أحمد فتوح بدلا من محمد حمدى للإصابة، وفى الدقيقة 92 نجح محمد صلاح فى تسجيل الهدف الثانى للمنتخب بعدما تسلم الكرة داخل منطقة جزاء زيمبابوى وسدد الكرة فى شباك الحارس لينتهى اللقاء بفوز مصر 2-1.

تشكيل منتخب مصر ضد زيمبابوى

تشكيل منتخب مصر شهد عودة الثلاثي محمود حسن "تريزيجيه" وعمر مرموش والقائد محمد صلاح للتشكيل، بعد غيابهم عن آخر لقاء تجريبي خاضه المنتخب أمام نظيره النيجيري على ملعب القاهرة الدولي في السادس عشر من ديسمبر الجاري.

وجاء التشكيل الأساسي والبدلاء على النحو التالي:

محمد الشناوي (23)، محمد هاني (3)، حسام عبد المجيد (4)، ياسر إبراهيم (6)، محمد حمدي (12)، مروان عطية (19)، حمدي فتحي (14)، إمام عاشور (8)، محمود حسن "تريزيجيه" (7)، عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10) .

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – رامي ربيعة (5) - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13) - محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - أحمد سيد "زيزو" (25) - مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد (11)، وخرج من القائمة محمد صبحى ومحمد إسماعيل.

الجدير بالذكر أن المنتخب يخوض ثاني وثالث مواجهاته في المجموعة الثانية بتاريخ 26 و29 من ديسمبر الجاري أمام جنوب أفريقيا ثم أنجولا على ملعب أدار أيضاً.