رئيس الوزراء: مبادرة «حياة كريمة» أكبر مشروعات القرن الحادي والعشرين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 11:23 صباحاً - قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بجولة ميدانية بعدد من قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمبادرة في مختلف محافظات الجمهورية.

ورافق رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومركز الصف.

وخلال الزيارة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته تأتي بهدف الوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بقرى مركز الصف، وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشددًا على أن المبادرة تُعد أعظم مشروع تنفذه الدولة المصرية في القرن الحادي والعشرين، نظرًا لما تقدمه من خدمات متكاملة لأكثر من 60 مليون مواطن في القرى المستهدفة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك زيارات سابقة لتلك القرى تم خلالها تفقد عدد من المشروعات الخدمية، موضحًا أن الجولة الحالية تستهدف متابعة ما تحقق من تقدم والعمل على الإسراع بتشغيل المشروعات المختلفة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية عام 2019 تمثل تحولًا تاريخيًا في تطوير الريف المصري، وتعد أحد المحاور الرئيسية للرؤية التنموية الشاملة للدولة منذ عام 2014، مشيرة إلى المتابعة الدورية مع المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات في القرى المستهدفة.

بدوره، أوضح محافظ الجيزة أن مشروعات «حياة كريمة» أسهمت في إحداث نقلة نوعية ملموسة بقرى مركز الصف، خاصة في مشروعات الصرف الصحي، من خلال مد الشبكات إلى المناطق المحرومة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات حضارية تليق بالمواطنين.