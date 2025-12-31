وزير الإسكان يشيد بحصول جهاز مدينة العلمين الجديدة على شهادة الأيزو الدولية في إدارة الأزمات والمخاطر والجودة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 04:29 مساءً - أشاد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحقيق جهاز مدينة العلمين الجديدة إنجازًا يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة لمدن الجيل الرابع، بحصوله على شهادة الأيزو الدولية في إدارة الأزمات والمخاطر والجودة، ليصبح أول جهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية ينال هذا الاعتماد الدولي المرموق.

وأضاف وزير الإسكان أن هذا الإنجاز تتويجًا لجهود مؤسسية مكثفة، وتطبيق منظومة عمل متكاملة تعتمد على أعلى معايير الجودة والكفاءة والحوكمة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في نظم الإدارة الحديثة، ويعكس حجم التطوير الشامل الذي تشهده مدينة العلمين الجديدة على المستويين الإداري والخدمي، بالتوازي مع النهضة العمرانية والتنموية غير المسبوقة.

ومن جانبه أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية أن الحصول على شهادة الأيزو الدولية يُعد خطوة فارقة في مسيرة الجهاز، ويجسد إلتزامه الكامل بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأزمات والمخاطر، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يحقق أعلى معدلات الانضباط والشفافية والإستدامة.

وأضاف أن هذا الإعتماد الدولي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة ووزارة الإسكان بالإرتقاء بمنظومة العمل داخل أجهزة المدن الجديدة، وتحويلها إلى مؤسسات إحترافية تُدار وفق نظم حديثة قادرة على مواكبة حجم المشروعات القومية والتنموية الكبرى التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن منح شهادات الأيزو تم من خلال شركة Future Better، إحدى الجهات المتخصصة في نظم الجودة والإعتماد الدولي، وذلك بعد إستيفاء الجهاز لكافة المعايير والإشتراطات المطلوبة، والحصول على شهادات ( Iso 22301:2019 ،Iso 22361:2022 ، Iso 50001 ) الخاصة بإدارة الأزمات والمخاطر وترشيد الطاقه وهو ما يعكس الجاهزية المؤسسية العالية للجهاز، وقدرته على التعامل الإحترافي مع مختلف الأزمات والتحديات وفقًا لأحدث النظم العالمية.