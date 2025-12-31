2025 عام الرئيس.. مصر قبلة البطولات والأحداث الرياضية حول العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 08:19 مساءً - لم يتوان الرئيس السيسى فى تعزيز سُبل تطوير المنظومتين الشبابية والرياضية فى مصر، وهى الجهود والمساعى التى عكست توجيهات الرئيس ورؤية الدولة الاستراتيجية التى تعتبر الشباب محور التنمية والرياضة أسلوب حياة، والذى أكد على الأهمية القصوى لتنمية الشباب المصرى، مشددا على أنهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى التغيير الإيجابى المنشود.

وشدد الرئيس على ضرورة العمل الجاد لضمان أن تصبح الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات المجتمع، بهدف تحسين الصحة العامة للشعب المصرى، وتعكس هذه التوجيهات رؤية استراتيجية متكاملة لا تنظر للرياضة كترف، بل كركيزة أساسية لبناء الإنسان وتنمية قدراته، والارتقاء بالصحة العامة، فضلا عن تعزيز الانتماء الوطنى، وقد أكد الرئيس على أهمية نشر ثقافة الرياضة بين أبناء الشعب فى مختلف الألعاب، موضحا أنها جزء لا يتجزأ من التنمية البشرية.

وكشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن قطاعى الشباب والرياضة شهدا طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى، حيث تحققت نهضة شاملة فى المنشآت الرياضية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية الدولة التنموية، وأوضح أن الوزارة اعتمدت نهجا متكاملا يقوم على تعظيم الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، وتقديم دعم كامل للأنشطة والرياضيين على مختلف المستويات، بما يضمن تقديم الرياضة بالشكل اللائق بالمواطن المصرى.

وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات يعد امتدادا لرؤية الرئيس لبناء الإنسان المصرى، من خلال تحسين النمط الصحى ومواجهة الأفكار المتطرفة وتنمية المواهب وصناعة جيل قادر على تحقيق طموحاته، كما لفت إلى أن الرياضة المصرية أصبحت حاضرة بقوة فى مختلف الفعاليات الدولية، بفضل التطوير الكبير فى برامج الأنشطة والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثمارى، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ودعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مضيفا أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية ترتبط بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.

وأوضح أن الوزارة تمتلك 6430 منشأة شبابية ورياضية تشمل مراكز الشباب والأندية الرياضية وصالات الأنشطة والاستادات والمدن والمعسكرات الشبابية ومراكز التنمية الرياضية وحمامات السباحة ومراكز الابتكار والتعلم وغيرها.

وشهدت الفترة الماضية إنشاء أكثر من 4282 ملعب كرة قدم، وإنشاء وتطوير 12 مدينة شبابية ورياضية، وتطوير 14 استادا رياضيا، وإنشاء وتطوير 14 صالة رياضية منها 4 صالات خصصت لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد، وتطوير 30 مركزا للابتكار والتعلم الشبابى، وإنشاء وتطوير 191 حمام سباحة، وتطوير وحدات الطب الرياضى، ودعم أندية متحدى الإعاقة، إلى جانب إنشاء سلسلة «نادى النادى» التى تضم 3 فروع فى أكتوبر وشيراتون والعاصمة الإدارية، وتطوير مركز تدريب الفرق القومية بالمعادى، حيث تم تطوير منها ما يقرب من 897 منشأة خلال عام 2025 فقط.

كما شهدت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» طفرة ضخمة فى المشروعات الشبابية، حيث تم إنشاء وتطوير 1039 مركز شباب ضمن المرحلة الأولى، وإنشاء 266 مركز شباب جديد وتطوير 760 مركز شباب ضمن المرحلة الثانية حتى 2025.

وفيما يتعلق بالاستثمار، أعلن وزير الشباب والرياضة أن حجم الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية الشبابية والرياضية خلال ست سنوات وحتى 2025 بلغ 54 مليار جنيه، منها 9.2 مليار جنيه خلال العام الجارى فقط.

وعلى مستوى المحافظات، أشار «صبحى» إلى تنفيذ مشروعات تطوير واسعة فى مراكز الشباب بالمحافظات المختلفة، خصوصا فى المناطق الحدودية. ومن بين النماذج تنفيذ مشروع مجمع ملاعب متكامل فى نادى شلاتين بمحافظة البحر الأحمر، لتوفير بيئة رياضية متطورة للشباب فى تلك المناطق.

وفيما يخص عام 2025 شهدت مصر استمرار الزخم الرياضى الكبير الذى حققته خلال السنوات الأخيرة، بعدما استضافت مجموعة واسعة من البطولات العالمية والقارية فى مختلف الألعاب، لتترسخ مكانتها كعاصمة للرياضة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ووجهة موثوقة للاتحادات الدولية فى تنظيم كبرى الفعاليات.

الخماسى الحديث

استضافت مصر سلسلة من أهم بطولات الاتحاد الدولى للخماسى الحديث، شملت بطولة كأس العالم رقم «1» بالقاهرة خلال الفترة من 23 فبراير حتى 2 مارس 2025، إضافة إلى نهائى كأس العالم من 1 إلى 7 يوليو، وبطولة العالم للتتابعات من 8 إلى 13 يوليو، فضلا عن بطولة العالم تحت 15 سنة خلال الفترة من 11 إلى 18 أغسطس بالإسكندرية.

الجمباز

احتضن استاد القاهرة الدولى بطولة كأس العالم للجمباز الفنى فى الفترة من 23 حتى 29 أبريل 2025، بمشاركة نخبة من أبطال اللعبة على مستوى العالم.

كرة اليد

استضافت العاصمة الجديدة النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025، تحت شعار «مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة»، بمشاركة أبرز الأندية العالمية، كما نظمت مصر بطولة العالم للشباب تحت 19 سنة لكرة اليد خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس 2025، بمشاركة 32 منتخبا من مختلف القارات، وحقق خلالها المنتخب المصرى المركز الخامس بعد أداء متميز.

الرماية

استضافت العاصمة الإدارية بطولة العالم للبندقية والمسدس حتى 18 نوفمبر 2025، بمشاركة واسعة للمنتخبات الدولية.

احتضنت مصر بطولة العالم للناشئين والناشئات تحت 19 سنة خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو 2025، وسط مشاركة دولية كبيرة.

شهدت مدينة الإسماعيلية إقامة بطولتى أفريقيا للهوكى للرجال والسيدات خلال الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر 2025، وهما بطولتان مؤهلتان لكأس العالم، بمشاركة أبرز المنتخبات الأفريقية.

كرة القدم استضافت مصر بطولة أفريقيا للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم فى نسختها السابعة عشرة من 27 أبريل حتى 18 مايو 2025، بمشاركة 13 منتخبا، وتمكن المنتخب المصرى من التأهل لكأس العالم للشباب بعد إنهاء البطولة فى المركز الرابع.

شهدت مدينة الإسماعيلية إقامة بطولتى أفريقيا للهوكى للرجال والسيدات خلال الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر 2025، وهما بطولتان مؤهلتان لكأس العالم، بمشاركة أبرز المنتخبات الأفريقية.

كرة السلة

نظم استاد القاهرة بطولة العرب لكرة السلة للسيدات من 1 إلى 8 يوليو 2025، وتوج المنتخب المصرى بلقب البطولة بعد أداء قوى أمام المنتخبات المشاركة.