القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وبنين فى دبطولة أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يناير 2026 12:31 مساءً - يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم الاستعداد لمواجهة نظيره بنين في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا فى المغرب، بعدما صعد منتخب الفراعنة كأول المجموعة الثانية من دور المجموعات للبطولة القارية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

تذاع مباراة مصر وأنجولا بشكل حصرى على قنوات bein sports الناقل الحصرى لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

موعد مباراة منتخب مصر وبنين

يلعب منتخب مصر مع نظيره بنين في السادسة مساء الاثنين المقبل، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، بعدما احتل منتخب بنين المركز الثالث خلف السنغال والكونغو الديمقراطية في مجموعته.

مشوار منتخب مصر فى أمم أفريقيا

بدأ منتخب مصر مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا بالفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، ثم التعادل السلبي مع أنجولا في الجولة الثالثة ليتصدر المجموعة بجدارة.

وتصدر منتخب الفراعنة مجموعته برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وتعادل مع أنجولا، ليضرب موعدا مع بنين ثالث المجموعة الرابعة بعد السنغال المتصدر والكونغو الديمقراطية الوصيف.

تاريخ مواجهات مصر ضد بنين

وتُعد مباراة الاثنين هي الخامسة بين المنتخبين، حيث إن المواجهات الأربعة بين المنتخبين دليلاً على تفوق الفراعنة، حيث نجح المنتخب الوطنى في الفوز بثلاث مباريات مقابل تعادل واحدة دون أي هزيمة، وسجل الفراعنة 14 هدفًا بينما اهتزت شباكهم 5 مرات فقط.

وجاءت نتائج المباريات التاريخية على النحو التالي..

20 يناير 2010.. فوز مصر على بنين 2–0 في كأس أمم أفريقيا.

19 نوفمبر 2008.. مصر تتفوق على بنين 5–1 في مباراة ودية.

4 سبتمبر 2005.. فوز مصر 4–1 على بنين في تصفيات أمم أفريقيا.

4 يوليو 2004.. تعادل مثير بين مصر وبنين 3–3 في تصفيات أمم أفريقيا.