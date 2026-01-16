مرسيدس نادرة موديل 1989.. تفاصيل عرض سيارة الشيخ الشعراوي للبيع

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 02:24 مساءً - حظي إعلان بيع سيارة الشيخ محمد متولي الشعراوي بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب قيام صاحب معرض سيارات بمحافظة المنوفية بعرضها للبيع، ما أثار اهتمام عدد كبير من المتابعين والمهتمين باقتناء سيارات المشاهير، الذين سارعوا للاستفسار عن مواصفات السيارة وموديلها وسعرها.

وتعود رحلة بيع سيارة الشيخ الشعراوي إلى مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، قبل أن تنتقل لاحقًا إلى مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك بعد أن اتخذت أسرة الشيخ الراحل قرار بيع السيارة لتاجر سيارات بميت غمر، والذي قام بدوره بإعادة بيعها إلى صاحب معرض سيارات بالباجور.

وتُعد سيارة الشيخ محمد متولي الشعراوي من طراز «مرسيدس» موديل 1989، فئة 260 SE، وهي من الطرازات النادرة، إذ لم يدخل مصر من هذا الموديل سوى 10 سيارات فقط، من بينها سيارة الشيخ الشعراوي.

وفي هذا السياق، قال صاحب معرض سيارات بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، إنه اشترى سيارة الشيخ الشعراوي منذ نحو 8 أشهر من تاجر سيارات بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وأوضح أن أسرة الشيخ محمد متولي الشعراوي احتفظت بالسيارة حتى عام 2024، قبل أن يتم شراؤها من الشيخ عبد الرحيم محمد متولي الشعراوي، نجل الشيخ الراحل، ثم أعاد بيعها له لاحقًا.

وأشار صاحب المعرض إلى أن السيارة معروضة للبيع بسعر يتراوح ما بين 575 ألف جنيه و600 ألف جنيه، مؤكدًا وجود إقبال كبير على شرائها منذ طرحها، خاصة من هواة اقتناء السيارات الكلاسيكية، لافتًا إلى أن الترخيص لا يزال باسم الشيخ عبد الرحيم، نجل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

