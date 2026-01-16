أخبار مصرية

الرئيس السيسى يفتتح مسجد العزيز الحكيم بالمقطم بحضور كبار المسئولين (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • الرئيس السيسى يفتتح مسجد العزيز الحكيم بالمقطم بحضور كبار المسئولين (صور) 1/7
  • الرئيس السيسى يفتتح مسجد العزيز الحكيم بالمقطم بحضور كبار المسئولين (صور) 2/7
  • الرئيس السيسى يفتتح مسجد العزيز الحكيم بالمقطم بحضور كبار المسئولين (صور) 3/7
  • الرئيس السيسى يفتتح مسجد العزيز الحكيم بالمقطم بحضور كبار المسئولين (صور) 4/7
  • الرئيس السيسى يفتتح مسجد العزيز الحكيم بالمقطم بحضور كبار المسئولين (صور) 5/7
  • الرئيس السيسى يفتتح مسجد العزيز الحكيم بالمقطم بحضور كبار المسئولين (صور) 6/7
  • الرئيس السيسى يفتتح مسجد العزيز الحكيم بالمقطم بحضور كبار المسئولين (صور) 7/7

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 01:27 مساءً - أدّى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بمنطقة المقطم، إيذانًا بافتتاح المسجد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وقادة الأزهر الشريف.

 

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تفقد المسجد فور وصوله، والذي يُعد منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة، تقدّم خدمات مجتمعية مختلفة لسكان المنطقة، حيث يضم المسجد قاعتين للمناسبات، ودار حضانة لتحفيظ القرآن الكريم، إضافةً إلى مركز للكشف الطبي، فضلًا عن مصلى للسيدات.

 

 

aaeb4c9a-e09b-4184-8c79-80e78f7f5c75

 

fb3b77b8-4e4d-41be-a2df-2f7fc09fb9ef

 

71427b07-757b-4d6c-a382-45e3fda40c89

 

50c7a708-0b09-48b7-a2ac-a04e932e3135

 

6755f2f4-f8d3-4d4e-a90f-56e3d55ed701

 

b574fa08-6445-4c19-b0e8-393058da8242

 

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس استمع، في هذا الإطار، إلى شرح من اللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول أعمال الإنشاء التي نفذتها الهيئة في المسجد، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة وفرش مئات المساجد بمختلف المحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس بمواصلة تطوير البنية التحتية للمساجد في مصر، بما يضمن اضطلاعها برسالتها الكاملة في ترسيخ القيم الأخلاقية الرفيعة اللازمة لبناء الإنسان وصون الوطن.

 

وعقب صلاة الفجر، ألقى الدكتور أسامة الأزهري خطبة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، استعرض خلالها الحكمة والدروس المستفادة من هذه المعجزة الإلهية، موجّهًا التهنئة للسيد الرئيس وللشعب المصري وللأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا