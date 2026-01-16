إدارة الأبيض تكرم مشجع ساند الزمالك وحيداً أمام المصري في كأس عاصمة مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 02:24 مساءً - لفت أحد مشجعي نادي الزمالك الأنظار خلال مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي، بعدما تواجد وحيدًا في مدرجات استاد برج العرب بالإسكندرية، لمساندة القلعة البيضاء في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وشهد موقف المشجع الزملكاوي «محمد خميس» إشادة واسعة بين جماهير النادي، ليقرر مسئولو الزمالك توجيه لفتة تقدير خاصة له، حيث قامت إدارة الكرة بالتواصل مع المشجع، وتوجيه دعوة رسمية لحضور تدريبات الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يحضر المشجع تدريبات الزمالك في يوم يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يلتقط صورًا تذكارية مع لاعبي الفريق، في إطار تكريمه على إخلاصه ووفائه ودعمه للفريق في واحدة من اللحظات اللافتة التي عكست انتماء جماهير القلعة البيضاء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص نادي الزمالك على تقدير جماهيره المخلصة، ودعم الروح الإيجابية بين الفريق وأنصاره، خاصة في ظل الدور الكبير الذي تلعبه الجماهير في مساندة الفريق خلال مختلف المنافسات.