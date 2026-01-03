منتخب الفراعنة يواصل استعدادته لمواجهة بنين في دور الـ 16 لأمم إفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 يناير 2026 11:19 مساءً -

واصل منتخب مصر بقيادة حسام حسن تدريباته على ملعب تغازوت، استعدادًا لمواجهة منتخب بنين في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025-2026 المقامة بالمغرب، حضر مران منتخب مصر، حماده الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة.

يحرص حسام حسن المدير الفني للمنتتخب الوطني على تكثيف محاضراته وجلساته مع لاعبي المنتخب الوطني من أجل تجهيزهم فنياً وعنوياً لخوض مباراة بنين المُقرر لها الأثنين المقبل في دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا المُقامة حالياً بالمغرب.

موعد مباراة مصر وبنين

ويلتقي منتخبنا الوطني مع بنين في السادسة من مساء الأثنين المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

وتذاع مباراة مصر وبنين بشكل حصرى على قنوات bein sports الناقل الحصرى لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بنين

ويضم التشكيل المتوقع للفراعنة أمام بنين ، كلاً من :

حراس المرمي : محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم -رامي ربيعه - محمد حمدي

الوسط :محمد صلاح - زيزو _مروان عطية -محمود تريزيجيه

الهجوم : عمر مرموش