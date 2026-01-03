غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتابع تصويت المصريين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بـ27 دائرة ملغاة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يناير 2026 10:25 صباحاً - تستمر غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في انعقادها لمتابعة تصويت المصريين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في 27 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى بأحكام المحكمة الإدارية العليا، والتي تجرى في الداخل يومي السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير 2026، في 27 دائرة داخل 10 محافظات تشمل (الجيزة، المنيا، البحيرة، أسيوط، الوادي الجديد، والأقصر وأسوان وسوهاج والإسكندرية والفيوم).

وتتابع غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير العملية الانتخابية، سواء قبل فتح باب التصويت والاستعدادات، ومع فتح اللجان الانتخابية، وتتابع انتظام عملية التصويت على مدار اليوم منذ فتح اللجان في التاسعة صباحاً حتى غلقها في التاسعة مساءً، ثم عملية الفرز، لرصد كل ما يتعلق بانتظام العملية الانتخابية وإقبال الناخبين.

وتواصل غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انعقادها بشكل دائم لمتابعة انتخابات مجلس النواب، حتى انتهاء العملية الانتخابية.