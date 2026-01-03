ضبط شخص انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين بالإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يناير 2026 04:25 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يرتدى الملابس الأميرية بالإسماعيلية وإنتحاله صفة ضابط شرطة فى إطار النصب والإحتيال على المواطنين.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بإنتحال صفة ضابط شرطة ونشره لصور يرتدى فيها الملابس الأميرية قام بفبركتها بواسطة الذكاء الإصطناعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.