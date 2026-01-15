نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس اقتصادية قناة السويس: محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات تدعم خطط تعزيز تجارة الترانزيت من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 يناير 2026 07:06 مساءً - أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال فعاليات بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 (RSCT) بميناء السخنة، أن المخطة تمثل إحدى كبرى محطات الحاويات على مستوى الجمهورية، مشيرا أنها تنفذ على مرحلتين يتم بدء تشغيل المرحلة الاولي منها اليوم بطول رصيف حوالي 1.2 كليو متر، على أن تكون المرحلة الثانية بطول رصيف يصل إلى 1.4 كيلومتر.

تصل الطاقة الاستيعابية للمرحلتين إلى 3,5 مليون حاوية مكافئة سنويًّا

وأضاف: تصل الطاقة الاستيعابية للمرحلتين إلى 3,5 مليون حاوية مكافئة سنويًّا، ويمكن لهذه المحطة استقبال سفن تجارية عملاقة بأطوال تصل لنحو 400 متر، وهو ما يدعم خطط وتوجهات الدولة المصرية لتعزيز تجارة الترانزيت وتداول الحاويات بالموانئ المصرية خاصةً ميناء السخنة الذي يعد من أكبر الموانئ على البحر الأحمر ويمثل بوابة الدخول للأسواق الإفريقية والخليجية والآسيوية.

وقال جمال الدين: تستكمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مسيرة النجاح في العام الجديد بإنجازات ومشروعات جديدة بعد أن اختتمت بنجاح “عام الافتتاحات 2025″، الذي قامت خلاله بافتتاح ووضع حجر الأساس والتعاقد الفعلي على العديد من المشروعات بالموانئ والمناطق الصناعية.

الهيئة نجحت في جذب 80 مشروعًا بالموانئ والمناطق الصناعية بتكاليف استثمارية تخطت 5 مليارات دولار بالنصف الأول للعام المالي الجاري

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه خلال النصف الأول للعام المالي الجاري 25-26 وحده نجحت الهيئة في جذب 80 مشروعًا بالموانئ والمناطق الصناعية بتكاليف استثمارية تخطت الـ 5 مليارات دولار، وهو ما يزيد عن كامل قيمة استثمارات المشروعات التي جذبتها الهيئة خلال العام المالي السابق 24-25 والبالغ قدرها 4.6 مليار دولار، كما شهدت الهيئة خلال عام 2025 لأول مرة التعاقد على مشروعات بمختلف المناطق الصناعية الأربع التابعة للهيئة، ليس في منطقة السخنة فقط التي تتركز بها العديد من الاستثمارات بالهيئة لكن أيضًا مناطق: (القنطرة غرب / وشرق بورسعيد / وشرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا بسيناء).

ونوه إلى أنه بالإضافة لذلك هناك مشروعات لتطوير مواني الهيئة كافة خاصة ميناء السخنة، وميناء شرق بورسعيد الذي تصدر تصنيف مواني الحاويات واحتل المركز الثالث عالميًّا بتقرير البنك الدولي الصادر عن مؤشر أداء مواني الحاويات لعام 2024، وهو ما يعكس الخطوات الثابتة التي تتخذها الهيئة نحو تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية في مرحلة (التمكين)، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة المصرية في قطاع البنية التحتية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أننا سنشهد حصاد ما تم تنفيذه من مشروعات في قطاع البنية التحتية، وكذا ما تم من جهود لتطوير الأطر التشريعية، لإتاحة بيئة جاذبة للاستثمارات في العديد من المجالات للاستثمار في هذه المناطق.

