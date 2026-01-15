نعرض لكم الان تفاصيل خبر السكر والصناعات التكاملية تستهدف رفع صادراتها إلى 100 مليون دولار خلال عامين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 يناير 2026 07:06 مساءً - محمد أحمد – تستهدف شركة السكر والصناعات التكاملية رفع قيمة صادراتها إلى 100 مليون دولار خلال العامين المقبلين، مقارنة بنحو 35 مليون دولار خلال العام المالي الجاري.

وقال الكيميائي صلاح فتحي، الرئيس التنفيذي للشركة، إنها تعمل على التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة حصيلة النقد الأجنبي عبر تصدير السكر الأبيض والبني ومنتجات العطور والحلاوة.

وأضاف فتحي، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن شركة السكر والصناعات التكاملية تنفذ خطة شاملة لزيادة الاستثمارات ورفع كفاءة التشغيل بمختلف المصانع، بعدما حققت زيادة في الإيرادات تقدر بنحو 10 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري مقارنة بالعام السابق.

وأوضح أن إيرادات الشركة سجلت نحو 44 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 34 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، وتستهدف الوصول إلى 55 مليار جنيه خلال عام 2026/2027، في ظل تجاوز رأس مال الشركة حاليًا 4 مليارات جنيه.

وأشار إلى محافظة الشركة على معدلات إنتاج السكر، بالتوازي مع التوسع في إنتاج سلع أخرى تشمل البسكويت ومنتجات الصناعات الغذائية، مؤكدًا جودة منتجاتها وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، ومواصلة تنفيذ خطط تطوير شاملة بمستويات الطاقة والإنتاج والتصدير.

وكشف فتحي عن الانتهاء من تركيب محطة جديدة لإنتاج الخل في مصنع خلات الإيثيل، والتي بدأت مرحلة التشغيل التجريبي ضمن خطة تنويع المنتجات وتعظيم القيمة المضافة.

كما أشار إلى مشروعات أخرى قيد الدراسة، أبرزها مشروع الورق الحراري بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أنه في طور الإعداد للدراسات والتعاقدات.

ونوّه الرئيس التنفيذي بأن نحو 50% من مصانع الشركة تعمل حاليًا بالغاز الطبيعي، مبينًا أن معدل تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي بمصنع كوم أمبو في محافظة أسوان بلغ نحو 80% من المستهدف.

وتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل خلال فبراير المقبل أو قبل حلول شهر رمضان، حال توافر الظروف المناسبة.

