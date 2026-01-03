اللجان الانتخابية تغلق أبوابها في نهاية اليوم الأول من التصويت بإعادة الدوائر الـ27 للنواب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يناير 2026 09:31 مساءً - أغلقت اللجان الانتخابية أبوابها قبل قليل في نهاية اليوم الأول للتصويت داخل مصر في جولة الإعادة في الدوائر الـ27 الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وتتابع غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولة الإعادة في الدوائر الـ27 الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وترصد وتتابع سير العملية الانتخابية وانتظامها على مدار اليوم منذ فتح باب التصويت في الساعة التاسعة صباحاً حتى انتهاء العملية الانتخابية.

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، على المقاعد الفردية فقط، في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بحكم المحكمة الإدارية العليا، وعددها 27 دائرة في 10 محافظات، يومي السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير 2026 في الداخل، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 10 يناير.

ويتنافس في جولة الإعادة 98 مرشحًا على 49 مقعدًا، في 27 دائرة في 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وهى محافظات (الجيزة، المنيا، البحيرة، أسيوط، الوادي الجديد، والأقصر وأسوان وسوهاج والإسكندرية والفيوم).