الرئيس الفنزويلى المعتقل نيكولاس مادورو مقيدا داخل مقر اعتقاله.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يناير 2026 11:27 صباحاً - أظهرت مقاطع فيديو مصورة الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو أثناء اقتياده إلى سيارة مصفحة، عقب إنزاله من الطائرة التي نقلته إلى مدينة نيويورك. كما أظهرت مقاطع أخرى مادورو وهو يتجول مقيدا داخل البناية التي جرى اعتقاله فيها.

ما تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أن الولايات المتحدة وجهت ضربات إلى فنزويلا خلال الليل واعتقلت رئيسها نيكولاس مادورو، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، متعهدا بسيطرة واشنطن في الوقت الحالي على فنزويلا، رغم تعهد مسؤولين فنزويليين بالمقاومة.

وقال ترامب إن قوات خاصة أمريكية ألقت القبض على مادورو داخل أو قرب أحد منازله الآمنة، في عملية وصفها بالدراماتيكية، ونفذت خلال الليل، وتسببت في انقطاع الكهرباء عن أنحاء من العاصمة كاراكاس.