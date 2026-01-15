اليوتيوبر الأمريكي سيبد يبدأ جولته فى خان الخليلي وشارع المعز

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 06:30 مساءً - بدأ أن اليوتيوبر الأمريكي الشهير «سبيد» بثا مباشرًا جديدًا من قلب منطقة خان الخليلي، لإبراز عدد من الأماكن السياحية والأثرية وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

ويتجول سبيد بمنطقة خان الخليلي، وشوارعها وسط ترحيب كبير من المواطنين والأجانب، حيث من المقرر أن يتجه بعدها إلى عدد من المناطق التاريخية الأخرى بقلب القاهرة.

‎وتخطت نسبة مشاهدة البث الذي أجراه صباح اليوم الخميس أكثر من 4 ملايين مشاهدة حتى الآن، وهو البث الذي أجراه من مداخل منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير.