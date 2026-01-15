مقاطع حبيبة رضا مع شهاب الدين.. تعليقات نارية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 06:29 مساءً - لا تزال البلوجر حبيبة رضا تتصدر التريند ومحركات البحث في جوجل، لتصبح حديث السوشيال ميديا، بعد تصدر مقاطع فيديو لها مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت بفيديو تتضمن ظهورها في وضع خاص برفقة شاب يدعى شهاب الدين.

وظلت حبيبة رضا ملتزمة الصمت لعدة أيام بعد نشر ذلك الفيديو المنسوب إليها.

ومع زيادة انتشار الفيديو بشكل واسع، قررت حبيبة رضا أن تخرج عن صمتها لترد بشكل واضح على ما تم تداوله بشأنها على غير الحقيقة.

وأوضحت حبيبة رضا:

"أنا طالعة أقول إن مش أنا اللي في الفيديو المتداول وأنا عمري ما هيبقى ليا حاجة زي كده وبطلوا قرف، مش عشان كام لايك وكام جنيه بيعتوا واشتريتوا فيا".

وتابعت:

"ويبقى ذنب الجميلة أن عينيها في الحزن فاتنة.. لا أحد يصدق خيبته".

وأضافت أن ذلك الفيديو تسبب لها ولعائلتها بأذى نفسي بالغ، وطالبت المواطنين بالحد من نشر الفيديو.

وبدأت حبيبة رضا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ساهم في نشر الفيديو بهذا الشكل.