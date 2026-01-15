وفاة مايا عجيزة.. بيان رسمي يكشف ما جرى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 06:29 مساءً - في ظل الجدل الواسع الذي أثير خلال الساعات الماضية حول وفاة الشابة مايا عجيزة خرجت وزارة الصحة والسكان في مصر ببيان رسمي للرد على ما تم تداوله، خاصة التصريحات المنسوبة للفنان حمزة العيلي والتي تحدث فيها عن وجود إهمال طبي داخل أحد المستشفيات التابعة للوزارة.

وأكدت الوزارة بشكل قاطع أن جميع ما أثير عن وجود تقصير طبي لا يستند إلى حقائق موثقة مشددة على أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة منذ لحظة وصولها إلى مستشفى الشروق العام وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة داخل المستشفيات الحكومية.

وأوضحت الوزارة أن مايا عجيزة وصلت إلى المستشفى ظهر يوم الأربعاء وهي تعاني من حالة إعياء شديدة استمرت قرابة أربعة أيام دون أن تكون قد تلقت أي تدخل طبي سابق قبل حضورها للمستشفى، وعلى الفور قام فريق الطوارئ بتقديم الإسعافات اللازمة، حيث تم تزويدها بالأكسجين ومتابعة حالتها الصحية بدقة.

ومع تدهور الحالة لاحقًا تدخلت طبيبة الرعاية المركزة وقامت بتركيب أنبوب للمساعدة على التنفس ثم جرى تسجيل الحالة على منظومة الرعاية المركزة في ظل عدم توافر سرير شاغر داخل المستشفى في ذلك التوقيت.

وأضاف البيان أن أسرة المريضة أصرت على نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى آخر دون انتظار استكمال إجراءات التنسيق الرسمية، وهو ما تم الاستجابة له بالفعل من خلال سيارة إسعاف بعد الالتزام بالقواعد المنظمة لعملية النقل بين المستشفيات.

وشددت وزارة الصحة على أن الطاقم الطبي بذل أقصى ما لديه لإنقاذ الحالة في إطار الإمكانيات المتاحة مؤكدة أن الاتهامات المتداولة بشأن الإهمال الطبي لا تعكس حقيقة ما حدث على أرض الواقع.