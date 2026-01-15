في اللحظات الأخيرة.. ترامب يوقف ضربة عسكرية ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 06:29 مساءً - تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف ضربة عسكرية أمريكية في اللحظات الأخيرة ضج إيران.

وذلك بالرغم من الاستعدادات الكاملة لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران، لكن ترامب كان له رأي أخر، بعد تدخله قبل دقائق من انطلاقها لوقفها.

تلقت الطائرات بالمجال الجوي أوامر بالعودة والانتظار في حالة تأهب بعد صدور قرار ترامب بوقف الضربة ضد إيران.

يأتي ذلك لتنفيذ تعليمات ترامب بوقف ثمة ضربات عسكرية لا تحدد معالمها بوضوح، مشيرًا إلى أن تلك الضربة لا تؤثر على إسقاط النظام الإيراني.

لكنها تكلف الولايات المتحدة لمواجهة واسعة في ظل قلة الموارد الإقليمية المتاحة للتعامل مع الرد الإيراني.