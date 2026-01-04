رئيس حزب الجبهة الوطنية: ندخل البرلمان ببرنامج واقعي وخطط زمنية لدعم الدولة وتمثيل الشارع المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يناير 2026 12:31 مساءً -

أكد الدكتور المهندس عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يراهن بقوة على تحقيق طموحات المواطنين خلال الفصل التشريعي المقبل، من خلال أداء برلماني واعٍ ومسؤول يعكس احتياجات الشارع المصري الحقيقية، ويترجمها إلى سياسات وتشريعات قابلة للتنفيذ ضمن جداول زمنية واضحة ومحددة.

وجاءت تصريحات رئيس حزب الجبهة الوطنية عقب استلامه كارنية العضوية، خلال الحفل الرسمي الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب لعام 2025، لتسليم كارنيهات عضوية النواب، في إطار الاستعداد لانطلاق أعمال الفصل التشريعي الجديد، حيث أكد الجزار أن هذه اللحظة تمثل مسؤولية وطنية كبيرة قبل أن تكون تشريفًا سياسيًا.

وشدد الجزار، على أن حزب الجبهة الوطنية يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، ويشارك بوعي كامل في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية، في إطار مشروع وطني شامل يستهدف إعادة الحيوية للعمل السياسي، واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح رئيس الحزب، أن ما حصده حزب الجبهة الوطنية من مقاعد في انتخابات مجلس النواب يعكس ثقة متنامية من الشارع المصري، مؤكدًا أن الحزب أصبح رقمًا مهمًا في المعادلة السياسية، رغم حداثة نشأته، حيث انطلق منذ عام واحد فقط، واستطاع خلال فترة قصيرة تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية، بفضل ما يضمه من كفاءات وطنية وخبرات متنوعة وكوادر شعبية قريبة من نبض المواطنين.

وأضاف الجزار، أن التجربة الانتخابية الأولى للحزب داخل مجلس النواب تهدف بالأساس إلى تحقيق تمثيل مؤثر وفعّال، لافتًا إلى أن الحزب سيدعم نوابه ببرنامج قوي ومتميز، يتضمن خططًا تفصيلية تمتد لخمس سنوات، تواكب متطلبات المرحلة، وتخدم أولويات المواطن والدولة في آن واحد.

وأشار الجزار، إلى أن الحزب سيكون بمثابة بيت خبرة داعم لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، من خلال آليات منظمة للتنسيق بين الهيئة البرلمانية وقيادات الحزب، بما يضمن توحيد الرؤية وتعظيم الأثر التشريعي والرقابي، وتمثيل قضايا المواطنين في القرى والنجوع والمدن على حد سواء.

وأكد رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يسعى لترسيخ مبادئ المشاركة السياسية الفاعلة، ودعم جهود الدولة المصرية في البناء والتنمية، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل هدف أسمى هو رفعة الوطن، مشددًا على أن الأداء النيابي للحزب سيعكس توجهات قياداته في دعم مسيرة الإصلاح التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الجزار، على أن حزب الجبهة الوطنية سيكون «صوت الحكمة والرأي الراجح»، يتبنى الإصلاح والوسطية، ويطرح بدائل وحلولًا عملية، وليس مجرد معارضة شكلية، واضعًا مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته خلال المرحلة المقبلة.