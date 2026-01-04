الرئيس السيسي: الدولة المصرية توفر كل الدعم اللازم لضمان نجاح «ياسمين فؤاد» في أداء مهامها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يناير 2026 01:25 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبّدالفتاح السيسي، اليوم، الدكتورة ياسمين فؤاد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استهلّ اللقاء بالترحيب بالأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكداً الثقة الكبيرة التي توليها الدولة المصرية في كفاءتها وخبرتها الواسعة في التصدي للتحديات البيئية العالمية، ودعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيّما في ظل ما يشهده العالم من أزمات بيئية متفاقمة.

كما أكد السيد الرئيس أن الدولة المصرية سوف توفر كل الدعم اللازم لضمان نجاح الدكتورة ياسمين فؤاد في أداء مهامها في إطار الاتفاقية والتي تمثل الإطار القانوني المُلزم لمعالجة التصحر وآثار الجفاف في إطار من الشراكة والالتزام متعدد الأطراف.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أبدت، من جانبها، تقديرها البالغ للسيد الرئيس، مؤكدة على دور مصر المحوري وجهودها البارزة في مكافحة التصحر، والتي تتمثل في قاعدة عريضة من مشروعات الاستصلاح الزراعي، بالرغم من التحدي الكبير الخاص بندرة المياه. كما أعربت عن التقدير لالتزام مصر التام بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتقديم التقارير الوطنية في موعدها، ووضع أهداف طوعية لإعادة تأهيل الأراضي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى عدد من فرص توطيد العلاقات بين مصر وسكرتارية الاتفاقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك، وكذا آليات دعم الدول الأطراف، خاصة في القارة الإفريقية والمنطقة العربية، بما يُعزز من فاعلية الاتفاقية ويدعم جهود الدول الأطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في ظل التحديات البيئية المتزايدة.