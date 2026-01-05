بدء مباراة منتخب الفراعنة أمام بنين فى دور الـ16 بأمم أفريقيا 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يناير 2026 06:35 مساءً - انطلقت منذ قليل مباراة منتخب الفراعنة وبنين على ملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

يخوض منتخب الفراعنة المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي ياسر إبراهيم - محمد حمدي.

الوسط: مروان عطية- محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل.

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش.

ويجلس على دكة البدلاء: أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - خالد صبحي - أحمد فتوح - إمام عاشور - محمود صابر - محمد شحاته - أحمد سيد زيزو - مصطفى فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن - مصطفى محمد.

مشوار منتخب الفراعنة

ودخل منتخب الفراعنة منافسات كأس الأمم الإفريقية بقوة، حيث افتتح مشواره بانتصار مهم على زيمبابوي بنتيجة 2-1، قبل أن يحقق فوزًا ثانيًا على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، ليحسم التأهل مبكرًا إلى الأدوار الإقصائية.

وفي الجولة الثالثة، اكتفى الفراعنة بالتعادل السلبي أمام أنجولا، ليختتموا دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ويؤكدوا جاهزيتهم للمنافسة على اللقب القاري.

منتخب بنين يتسلح بالمحترفين

على الجانب الآخر، لم يكن طريق منتخب بنين سهلًا في دور المجموعات، إذ بدأ مشواره بالخسارة أمام الكاميرون بهدف دون مقابل، ثم عاد وحقق فوزًا ثمينًا على بتسوانا بالنتيجة ذاتها، قبل أن يتعرض لهزيمة قاسية أمام السنغال بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأخيرة.

ورغم ذلك، نجح منتخب بنين في حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف منتخبي السنغال والكونغو الديمقراطية.

ويقود المباراة تحكيميا، الجابوني بيير جيسلان أوتشو حكما للساحة ويعاونه كلا من بوريس مارليز ديتسوغا مساعد أول و آموس أبييني ندونغ مساعد ثان و مسيي جيسي أوفيد نكونكو حكما رابعا والمغربي حمزة الفارق حكما لتقنية الفيديو وزكريا برنيسي حكم مساعد لتقنية الفيديو و ليتيسيا أنتونيلا فيانا حكم مساعد لتقنية الفيديو.