قوات الحماية المدنية تواصل التبريد في حريق مصنع بأكتوبر والنيابة تفحص أوراق الترخيص.. (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يناير 2026 08:27 مساءً - نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل مصنع «بولي تك» بالمنطقة الصناعية بمنطقة سامي سعد، بوابة 3، بدائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر، وتُجرى حاليًا أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وكان بلاغ قد ورد إلى الأجهزة الأمنية بالجيزة يفيد بنشوب حريق داخل أحد المصانع بدائرة القسم، وعلى الفور تم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن المصنع كائن بالمنطقة الصناعية، ومقام على مساحة تُقدَّر بنحو 5000 متر مربع تقريبًا، ومكوَّن من دور أرضي بنظام جمالون.

وتم إخطار المعمل الجنائي للمعاينة وبيان أسباب الحريق، كما أُخطرت النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث واستكمال الإجراءات القانونية، والوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة سبب الحريق، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وتباشر النيابة العامة فحص أوراق المصنع، والتأكد من سلامة التراخيص، واستيفاء اشتراطات الحماية والدفاع المدني.