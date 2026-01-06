رئيس الوزراء: التوسع في توطين صناعة أجهزة الاتصالات ضمن استراتيجية شاملة لتوطين مختلف الصناعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يناير 2026 03:31 مساءً - استهل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة بالإشارة إلى أنه الاجتماع الأول في العام الميلادي الجديد 2026، متقدمًا بخالص التهنئة للمواطنين المسيحيين داخل مصر وخارجها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يعيده على جميع أبناء الوطن بالصحة والخير والنماء. وأشار إلى لقائه بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مؤكدًا أن اللقاء سادته أجواء من المحبة والتقدير، وشهد تأكيدًا على الدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به الكنيسة الأرثوذكسية في ترسيخ مبادئ المواطنة وتعزيز قيم الأخوة بين المصريين.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس الوزراء عددًا من نتائج اللقاءات والاجتماعات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، من بينها استقبال وزير خارجية المملكة العربية السعودية، حيث جدد الرئيس التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق المصري السعودي تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمات الإقليمية، وضرورة تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، مع استمرار التشاور السياسي بين الجانبين.

كما أشار مدبولي إلى لقاء الرئيس مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، موضحًا أن اللقاء تضمن تأكيد دعم الدولة المصرية لها واستعدادها لتوفير المساندة اللازمة لضمان نجاحها في أداء مهامها، في إطار الاتفاقية التي تمثل الإطار القانوني الملزم لمعالجة التصحر وآثار الجفاف، وفق مبدأ الشراكة والالتزام متعدد الأطراف.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس لمتابعة المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر، مشيرًا إلى تشديد الرئيس على أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير هذه الصناعة، ومواجهة التحديات المرتبطة بالتصنيع المحلي، مع التوجيه بدراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلي.

وأكد مدبولي في هذا السياق أن الحكومة تواصل العمل على تطوير مراكز البيانات، وتتخذ إجراءات إضافية للتوسع في توطين صناعة أجهزة الاتصالات، ضمن استراتيجية شاملة تستهدف توطين مختلف الصناعات وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وعلى صعيد الشأن المحلي، أشار رئيس الوزراء إلى جولته الميدانية بمحافظة الأقصر مطلع الأسبوع الجاري، والتي شملت تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري بمركز أرمنت، مؤكدًا حرص الحكومة على استكمال مشروعات المرحلة الأولى في أقرب وقت، والاستعداد لبدء المرحلة الثانية، بما يضمن تنفيذ أكبر عدد من المشروعات وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد مدبولي بمستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا اهتمام الدولة بتوفير خدمات صحية متكاملة لأهالي الصعيد وجميع محافظات الجمهورية وفق أعلى معايير الجودة.

كما نوه إلى جولته التفقدية لأعمال تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق «سيماف»، مؤكدًا أن الدولة تضع مستهدفات واضحة لتوطين صناعة وسائل النقل المختلفة، وأن مشروعات التطوير بالمصنع تمثل منظومة متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير العملة الصعبة، وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، ومخرجات الحوار المجتمعي الذي جرى على مدار الشهرين الماضيين، موضحة أن الحوار شهد مشاركة واسعة من أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي، وأسهم في إحداث زخم حول سردية الاقتصاد المصري واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت الوزيرة أن السردية تستهدف تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مع التركيز على التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على دعم التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة، وإعطاء أولوية للقطاعات الأعلى إنتاجية.