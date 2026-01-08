والدة السباح يوسف محمد: حق يوسف هيرجع وأثق فى النيابة والقضاء المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 05:16 مساءً - قالت والدة السباح يوسف محمد والذى توفى داخل حمام السباحة أثناء مشاركته فى بطولة الجمهورية، إنها تثق فى القضاء المصري والنيابة العامة المصرية، ولديها يقين بعودة حق ابنها الراحل.

وأكدت والدة السباح يوسف محمد ثقتها كاملة في مؤسسات الدولة، قائلة: «الحكم للقضاء المصري، ولا أحد يتدخل فيه»، مؤكدة احترامها لما ستنتهي إليه المحكمة من قرارات.

وتنظر المحكمة القضية على خلفية اتهام المتهمين بالإهمال والتقصير في أداء مهامهم، بما تسبب – بحسب الاتهامات – في وفاة السباح يوسف محمد، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

وأكدت والدة السباح يوسف محمد أن يوم الواقعة كان نجلها برفقتها حيث أقامت بفندق قبل البطولة بيومين حتى تتلاشي الإرهاق في طريق السفر وعدم تعرض نجلها للإجهاد ويقوم نجلها فقط بنزول السباق فقط حيث كان من المفترض انه يخوض سباق منطقة القاهرة.