الزراعة: 54 عيادة متنقلة تجوب شوارع المحافظات خلال أيام لتعقيم الكلاب الضالة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 02:16 مساءً - أعلن الدكتور الحسيني محمد عوض، مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص بوزارة الزراعة، عن نقلة نوعية في آليات التعامل مع ملف الكلاب الضالة، مشيرا إلى وصول 54 مقطورة مجهزة (كرفانات) خلال أيام، لبدء عمليات التعقيم والتحصين الشاملة في مختلف المناطق.

عيادات متنقلة

وأوضح "عوض" أن المقطورات الجديدة (بمساحة 8×2 متر للواحدة) ستعمل كعيادات ثابتة مؤقتا في المناطق المستهدفة، حيث يتم تعقيم المنطقة بالكامل طبيا قبل انتقاله المنطقة أخرى، وأشار إلى وجود تنسيق مع مجلس الوزراء لشراء عيادات متنقلة إضافية، فضلا عن توفير 30 سيارة مجهزة بأقفاص تجوب الشوارع للعمل جنباً إلى جنب مع جمعيات الرفق بالحيوان.

إنتاج اللقاحات المحلية

وكشف مدير إدارة الرفق بالحيوان عن خطة لرفع الطاقة الإنتاجية للمعهد القومي للقاحات التابع للوزارة، مشيرا إلى أن المعهد كان ينتج سابقاً من 500 ألف إلى مليون جرعة سنويا، لكن العمل جار الآن لرفع "الكفاءة الاستيعابية" لتصل إلى 4-6 ملايين جرعة، وصولا إلى مستهدف 10 ملايين لقاح سنويا، وهو ما يغطي احتياجات السوق بنسبة كبيرة تعتمد على التصنيع المحلي.

12 مأوى (شلتر) في المحافظات

وأكد عوض أن الوزارة بصدد إنشاء 12 مأوى (شلتر) للكلاب في 12 محافظة، كاشفاً عن بدء التنفيذ بالفعل في 4 محافظات كبرى هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية)، وأكد على أن هذه المنظومة المتكاملة، التي تجمع بين اللقاحات المحلية والعيادات المتنقلة ومراكز الإيواء، تستهدف السيطرة على ظاهرة الكلاب الضالة بأساليب علمية متطورة، تضمن الصحة العامة وحماية المواطنين والرفق بالحيوان في آن واحد.