وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تتفقد مقلب العبور وتوجه بغلقه نهائيًا بداية من أول إبريل القادم ومنع دخول المخلفات إليه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 03:30 مساءً -

قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، بزيارة مفاجئة لمقلب العبور استجابة لشكاوى المواطنين ، حيث يعد الموقع المؤقت للتخلص من المخلفات المتولدة من محافظتى القاهرة والقليوبية ويقع على مساحة 130 فدان ، ويعاني من تراكمات تاريخية ممتدة منذ سنوات طويلة، وذلك بحضور ياسر عبدالله ، رئيس جهاز إدارة المخلفات ، والمهندس أحمد سعد استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات ، والأستاذ أحمد عاطف رئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية.

وقد قامت د. منال عوض بتفقد أوضاع المقلب على أرض الواقع، واطلعت على حجم التراكمات والمخاطر البيئية والصحية الناتجة عنها، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي لم يعد مقبولًا، لما له من تأثيرات سلبية مباشرة على صحة المواطنين والبيئة المحيطة.

ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للغلق التدريجي للمقلب، ومنع دخول أي مخلفات جديدة اليه، مع البدء في تنفيذ أعمال التسوية والتأهيل البيئي، واعادة تشكيل الموقع والفرد والتغطية قبل تسليم الموقع نهائي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسمح بالاستفادة من الموقع مستقبلًا في إطار رؤية تنموية مستدامة. مشددة على منع دخول المخلفات اعتبارًا من أبريل المقبل، على أن يتم تنفيذ خطة غلق آمن تدريجي على مدار عام كامل، وصولًا إلى الغلق النهائي الكامل بحلول عام 2027، وذلك بالتعاون مع شركات متخصصة من القطاع الخاص تمتلك الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في إدارة المخلفات ومعالجتها وفقًا للمعايير البيئية المعتمدة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الدولة تولي ملف إدارة المخلفات اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس للصحة العامة والبيئة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لإزالة التراكمات التاريخية، وتطبيق حلول متكاملة تحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة .