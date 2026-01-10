رئيس الوزراء يطمئن من المرضى على جودة الخدمات المقدمة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 04:23 مساءً - حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده مشروع أعمال التطوير بمستشفى أورام دار السلام "هرمل سابقا"، على القيام بزيارة غير مرتبة للمبني القائم للمستشفى وإجراء عدد من الحوارات الودية مع بعض المترددين للتعرف عن قرب عن مستوى الخدمات المقدمة من خلال المستشفى، خاصة بعد انتقال الإدارة لمعهد جوستاف روسي الفرنسي، حيث أكدوا جميعا على ما لمسوه من تطور في تقديم الخدمات الطبية، وتحسن فى مستوى الأداء لهذه الخدمات.