أرقام حسام حسن مع منتخب مصر قبل مواجهة أفيال كوت ديفوار الليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 04:23 مساءً - يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة ساحل العاج (كوت ديفوار) ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 فى المغرب على ملعب أدرار فى أغادير، وذلك فى التاسعة مساء اليوم، السبت، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة.

ويسعى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لقيادة الفراعنة لتحقيق إنجاز غائب منذ 15 عامًا، بقيادة منتخب مصر للتتويج بكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ 2010، عندما توج "الفراعنة" باللقب تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.

وستكون مباراة كوت ديفوار خامس ظهور للعميد حسام حسن مع المنتخب على رأس القيادة الفنية، بعدما قاد المنتخب لاعباً فى أكثر من نسخة آخرها 2006 والتى رفع فيها كأس الأميرة السمراء.

وحقق منتخب مصر العلامة الكاملة خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، عقب الفوز فى أربع مباريات متتالية وتحقيق 12 نقطة، والتأهل إلى الكان رسميا قبل انتهاء التصفيات بجولتين.

وقاد حسام حسن الفراعنة فى 21 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 14مباراة، وحضر التعادل في 5 لقاءات وتلقى الهزيمة في مباراتين فقط.

المنتخب سجّل 27 هدفًا تحت قيادته في المباريات التي خاضها واستقبل المنتخب 11 هدفاً فقط.

مباريات حسام حسن مع المنتخب

مصر 1-0 نيوزيلندا

مصر 2-4 كرواتيا

مصر 2-1 بوركينا فاسو

غينيا بياسو 1-1 مصر

مصر 3-0 كاب فيردى

باتسوانا 0-4 مصر

مصر 2-0 موريتانيا

موريتانيا 0-1 مصر

كاب فيردى 1-1 مصر

مصر 1-1 باتسوانا

إثيوبيا 0-2 مصر

مصر 1-0 سيراليون

مصر 2-0 إثيوبيا

بوركينا فاسو 0-0 مصر

مصر 3-0 جيبوتى

مصر 1-0 غينيا بيساو

مصر 0-2 أوزباكستان

مصر 2-0 كاب فيردي بركلات الجزاء

مصر 2-1 نيجيريا

مصر 2-1 زيمبابوى

مصر 1-0 جنوب أفريقيا

مصر 0-0 أنجولا

مصر 3-1 بنين

وأصبح حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى ثانى مدرب وطنى يصعد بالفراعنة إلى كأس العالم، بعد محمود الجوهرى الذى صعد لمونديال إيطاليا 1990.

ويظهر حسام حسن في بطولة كأس العالم المقبلة للمرة الثانية، حيث سبق له المشاركة في كأس العالم 1990 لاعبا في صفوف المنتخب، بينما يشارك المرة المقبلة بصفته مديرا فنيا للمنتخب.

يأمل منتخب مصر في استعادة لقب كأس الأمم الأفريقية الغائب منذ عام 2010، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه بحصد اللقب ثلاث مرات متتالية تحت قيادة حسن شحاتة أعوام 2006 و2008 و2010.

ويدخل الفراعنة البطولة بهدف استعادة الأمجاد القارية وإضافة النجمة الثامنة إلى سجل البطولات، بعد الإخفاق في نهائي نسخة 2017 أمام الكاميرون ونهائي 2021 أمام السنغال.

ويُعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه منتخب الكاميرون بـ5 ألقاب، ثم غانا بـ4 ألقاب.