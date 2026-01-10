نتيجة جولة الإعادة في دوائر محافظة البحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 05:16 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل، برئاسة القاضي حازم بدوى نتيجة جولة الإعادة للدوائر ال27 الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتى تضمنت فوز 49 مرشحا واكتمال تشكيل مجلس النواب بالأعضاء المنتخبين البالغ عددهم 568 نائبا.

واعلنت الهيئة الوطنية نتيجة الانتخابات فى محافظة البحيرة بفوز خالد أبو احمد الدائرة الراعبة المحمودية، وفي الدائرة الخامسة بحوش عيسى فاز م. ممدوح جاب الله، وفي الدائرة السادسة الدلنجات فاز محمد الدامى، وفي الدائرة التاسعة كوم حماده فاز كلا من عاصم مرشد ومحمد سمير بلتاجى الشويخ.

وأجريت جولة الإعادة فى 27 دائرة من أصل 30 دائرة ملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، يومى 31 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026 فى الخارج ويومي 3 و4 يناير فى الداخل لاختيار 49 نائيا من أصل 98 مرشحا خاضوا تلك الجولة فى 10 محافظات.

وأجريت جولة الإعادة فى 6 دوائر بمحافظة الجيزة هى الدائرة الثالثة ومقرها مركز البدرشين والدائرة السادسة ومقرها قسم بولاق الدكرور والدائرة السابعة ومقرها قسم العمرانيه والدائرة التاسعة ومقرها قسم الاهرام، والدائرة العاشرة ومقرها قسم أول أكتوبر، والدائرة الثانية عشر ومقرها مركز منشأة القناطر.

وفى محافظة الفيوم أجريت فى دائرة واحدة وهى الدائرة الثالثة ومقرها مركز سنورس، وفى محافظة المنيا أجريت فى 5 دوائر هى الدائرة الأولى ومقرها قسم أول المنيا، والدائرة الثالثة ومقرها مركز مغاغه، والدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو قرقاص، والدائرة الخامسة ومقرها مركز ملوى، والدائرة السادسة ومقرها مركز دير مواس، وفى محافظة أسيوط أجريت الاعادة فى 3 دوائر وهى الدائرة الأولى ومقرها قسم أول اسيوط، والدائرة الثانية ومقرها مركز القوصية، والدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تيج.

وفى محافظة الوادي الجديد أجريت الاعادة فى دائرة واحدة وهى الدائرة الثانية ومقرها مركز الداخله، وفى محافظة سوهاج أجريت الانتخابات فى الدائرة السابعة ومقرها مركز البلينا، وفا محافظة الأقصر أجريت الانتخابات فى الدائرة الثانية ومقرها مركز القرنة، والدائرة الثالثة ومقرها مركز إسنا.

وفى محافظة أسوان أجريت الاعادة فى 3 دوائر هى الدائرة الأولى ومقرها قسم أول اسوان، والدائرة الثالثة ومقرها مركز نصر النوبة، والدائرة الرابعة ومقرها مركز أدفو.

وفى محافظة الإسكندرية أجريت الاعادة فى الدائرة الأولى ومقرها قسم أول المنتزه، وفى محافظة البحيرة أجريت الاعادة فى 4 دوائر هى الدائرة الرابعة ومقرها مركز المحموديه، والدائرة الخامسة ومقرها مركز حوش عيسى، والدائرة السادسة ومقرها مركز الدلنجات، والدائرة التاسعة ومقرها كوم حماده.