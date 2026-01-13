مفتي الجمهورية يهنئ المستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 03:30 مساءً - تقدَّم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة إلى سعادة المستشار هشام بدوي، بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الدستورية، والاضطلاع بمسؤولياته الوطنية بما يحقق مصالح الوطن ويُعزِّز مسيرة العمل النيابي والتشريعي.

وأكد مفتي الجمهورية أن مجلس النواب يضطلع بدورٍ محوري في بناء الدولة المصرية الحديثة، من خلال ما يباشره من اختصاصات تشريعية ورقابية، وما يتحمّله من مسؤولية وطنية في سنّ القوانين التي تُلبّي احتياجات المجتمع، آملا أن يكون هذا المجلس معبرًا عن آمال وتطلعات الشعب المصري، بما يدعم مسيرة الدولة في النهضة والريادة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفّق الجميع لما فيه خير مصر، وأن يحفظها آمنة مستقرة، ماضيةً في طريق التقدم والازدهار.