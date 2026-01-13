القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 03:30 مساءً - يستعد منتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن لمواجهة قوية أمام منتخب السنغال، مساء الأربعاء 14 يناير 2026، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة في المغرب.



القنوات الناقلة

ستنقل مباراة مصر والسنغال قناة beIN Sports Max 1، بمشاركة مجموعة من كبار المحللين الرياضيين لمتابعة اللقاء وتحليله والقناة الجزائرية الاولي.



تشكيل منتخب مصر

استقر حسام حسن على تثبيت التشكيل الأساسي لمواجهة السنغال، كما كان في مباراة ربع النهائي أمام كوت ديفوار.

ويقود لاعب الوسط إمام عاشور خط وسط الفراعنة، بعد تألقه اللافت في المباراة الماضية، حيث أدى دوره الدفاعي والهجومي بشكل مميز.



تصريحات حسام حسن

أعرب حسام حسن عن سعادته بالفوز على كوت ديفوار في ربع النهائي، مؤكدًا شكره للاعبين على إسعاد الجماهير المصرية والتأهل التاريخي لنصف النهائي.

وأشار إلى أن الفراعنة يلعبون كل مباراة وكأنها نهائي كأس، مؤكدًا ثقته في لاعبيه الذين وصفهم بأنهم من الكبار والأفضل، مع تطبيق الخطط المناسبة لكل مواجهة.