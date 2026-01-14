محافظة الجيزة: (32) مركزًا للوقاية من السعار للحالات الناتجة عن عقر الكلاب الضالة والحيوانات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 02:24 مساءً - - المحافظ يؤكد : تنسيق كامل مع مديرية الصحة والمستشفيات لتوفير الأمصال والتعامل الفوري مع الحالات - النجار : توزيع جغرافي متكامل لمراكز الوقاية من السعار لتغطية جميع أنحاء المحافظة

تعلن محافظة الجيزة عن تحديد مواقع لتقديم الخدمات الصحية للحالات التي تتعرض للعقر أو الخدش من الحيوانات سواء الكلاب الضالة أو غيرها، حيث يتم توفير المصل واللقاح اللازمين داخل هذه المواقع تحت إشراف مديرية الصحة مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقًا للبروتوكولات المعتمدة.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الصحة العامة وتعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان لضمان توافر الأمصال واللقاحات الخاصة بالوقاية من مرض السعار داخل المستشفيات ومراكز الوقاية المعتمدة مع انتظام العمل بها وتواجد الأطقم الطبية المؤهلة للتعامل الفوري مع الحالات.

كما أوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة ان تكون مراكز الوقاية من السعار موزعة جغرافيًا لتغطي مختلف الإدارات الصحية على مستوى المحافظة بما يسهم في سرعة الوصول للخدمة الطبية وتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تعمل على مدار اليوم لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم العلاج اللازم دون تأخير.

وتشمل المراكز والمستشفيات إجمالي 32 موقعًا موزعة على جميع أنحاء محافظة الجيزة، لضمان التغطية الشاملة لكل الإدارات الصحية وسرعة الوصول للخدمة الطبية. وتشمل هذه المراكز:

مستشفى أم المصريين، مستشفى بولاق الدكرور، مستشفى إمبابة العام، مستشفى التحرير العام، مستشفى الصف المركزي، مستشفى أطفيح المركزي، مستشفى العياط المركزي، مستشفى أم الأطباء بالدقي، مستشفى أبو النمرس المركزي، مستشفى أوسيم، ووحدة وردان.

كما تضم شبكة المراكز:

مستشفى 6 أكتوبر (تأمين صحي)، مستشفى 6 أكتوبر المركزي، مستشفى مبارك المركزي، مستشفى الواحات البحرية، مستشفى الشيخ زايد المركزي، مستشفى البدرشين العام، مستشفى الحوامدية العام، مستشفى الوراق، مستشفى العجوزة، مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ومستشفى الهرم.

إضافة إلى ذلك تشمل:

وحدة ناهيا، مركز بني سلامة المتميز، إدارة 6 أكتوبر دهشور، وحدة أبني بيتك – المنطقة الثانية، وحدة القبابات الصحية بأطفيح، رعاية طفل الصف، وحدة جزرا بجنوب العياط، وحدة الزيدية بأوسيم، وحدة المنصورية بغرب منشأة القناطر، ومستشفى شبرامنت بأبو النمرس.

ومن جانبه شدد الدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الصحة بالجيزة على ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز وقاية معتمد حال التعرض لأي عقر أو خدش، وعدم التهاون في تلقي العلاج الوقائي، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالإرشادات الصحية والتعاون مع الجهات المختصة مؤكدة استمرار جهودها في دعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لكافة أبناء المحافظة.