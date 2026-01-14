وزارة التضامن تعلن موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن يناير 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 03:30 مساءً - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الخميس، صرف الدعم النقدي لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر يناير 2026. ويستفيد من هذا الدعم نحو 4.7 مليون أسرة بما يقارب 18 مليون مواطن، ضمن موازنة سنوية تبلغ 54 مليار جنيه.

ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية المتاحة. ويأتي هذا الدعم في إطار جهود الوزارة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية، تحت إشراف الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.