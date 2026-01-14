السيسي لكبير مستشاري ترامب: الأمن المائي المصري خط أحمر وقضية وجودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 02:24 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والأفريقية، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، وإيفينيا سيدرياس، نائبة رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة، وناتانيل تيرنر، المستشار السياسي بالسفارة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن بولس نقل تحيات وتقدير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس السيسي، الذي ثمن ذلك مؤكدًا على محورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ومطالبًا بنقل تحياته للرئيس ترامب.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شدد الرئيس على أهمية البناء على الزخم الذي شهدته العلاقات الاستراتيجية مؤخرًا، بما يسهم في الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات وتحقيق مصالح الجانبين. وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية عقد النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي خلال 2026، وزيادة التشاور والتنسيق بين البلدين في الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في السودان وليبيا والقرن الأفريقي، لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما تم خلال اللقاء بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص تطورات الأوضاع في السودان، حيث أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقديره لحرص الرئيس الأمريكي على إنهاء الحرب هناك، مؤكدًا دعم مصر لكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان، ومشدداً على موقف مصر الثابت الداعم لسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، ورفض أي محاولات للنيل من أمنه واستقراره، نظرًا للارتباط العضوي بين الأمن القومي للبلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن النقاش شمل أيضًا عددًا من دول المنطقة، حيث شهد اللقاء توافقًا في الرؤى حول ضرورة خفض التصعيد وتعزيز العمل المشترك لإيجاد حلول سياسية للأزمات، بما يسهم في تعزيز السلم والاستقرار الإقليميين، والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها وصون مقدرات شعوبها.

وفي إطار متصل، تم تناول قضية المياه، حيث شدد الرئيس على أن الأمن المائي المصري يمثل قضية وجودية وأولوية قصوى لمصر، ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي للبلاد.