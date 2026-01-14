السيسي يؤكد دعم مصر لسيادة السودان ويشدد على حماية أمنه واستقراره

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 02:24 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والأفريقية، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، وإيفينيا سيدرياس، نائبة رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة، وناتانيل تيرنر، المستشار السياسي بالسفارة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن بولس نقل تحيات وتقدير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس السيسي، الذي ثمن ذلك مؤكدًا على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ومطالبًا بنقل تحياته للرئيس الأمريكي.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء على موقف مصر الثابت في دعم سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدًا رفض أي محاولات للنيل من أمنه واستقراره، مشيرًا إلى أن القاهرة لن تسمح بحدوث ذلك، في ظل الترابط العضوي بين الأمن القومي المصري والسوداني.

كما تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، وزيادة التنسيق حول الملفات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في السودان وليبيا والقرن الأفريقي، بهدف تحقيق الاستقرار وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.