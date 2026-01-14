عضو المجلس الوطنى الفلسطينى: مصر تقود الإرادة العربية لتحقيق السلام بغزة وتحلى بصبر استراتيجي وسعة صدر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 09:30 مساءً - قال الدكتور شفيق التلولى، عضو المجلس الوطنى الفلسطينى، إن المشهد الفلسطينى يبدو أقرب إلى الانتقال نحو "اليوم التالي"، في ظل توفر إرادة دولية تلعب دورًا حاسمًا فى هذا الاتجاه.

وأوضح، أن الاتفاق القائم حول غزة يستند إلى خطة وُضعت على مراحل، وهى الخطة التي جرى نقلها سابقًا إلى شرم الشيخ، قبل أن تواجه عراقيل متعددة وحالة من الشد والجذب حول مختلف القضايا المرتبطة بها.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا المسار يتقاطع مع فعل عربي ورؤية عربية تقودها مصر، التي تتحلى بصبر استراتيجي طويل وسعة صدر، بما يمكنها من الإسهام في إيصال الشعب الفلسطيني إلى حالة من الخلاص في نهاية المطاف.

ولفت إلى أن الحراك القائم حاليًا قد يقود إلى الإعلان الرسمي والنهائي عن لجنة التكنوقراط، إلى جانب الإعلان المرتقب عن مجلس السلام.

وتابع، أن جوهر الإشكال الفلسطيني لم يكن مرتبطًا بأسماء أعضاء لجنة التكنوقراط، مؤكدًا أن الفلسطينيين لا يختلفون على وطنيتها، وإنما انصب الخلاف أساسًا على آلية عمل اللجنة، والمناخ والبيئة السياسية التي ستعمل ضمنها.