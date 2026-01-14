صلاح ومرموش وعاشور يقودون التشكيل الرسمى لمنتخب الفراعنة أمام السنغال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 09:30 مساءً - أعلن حسام حسن المدير الفنى لمنتخب الفراعنة، تشكيل المنتخب لمباراة السنغال فى السابعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب إبن بطوطة فى نصف نهائى أمم أفريقيا 2025.

التشكيل الرسمى لمباراة منتخب الفراعنة والسنغال

يضم التشكيل كلا من:

حراسة مرمى منتخب الفراعنة

- محمد الشناوى

خط دفاع منتخب الفراعنة

محمد هانى - حسام عبد المجيد - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد فتوح.

خط وسط منتخب الفراعنة

حمدى فتحى - مروان عطية - إمام عاشور .

مشوار منتخب الفراعنة

تصدر منتخب الفراعنة المجموعة الثانية بالبطولة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على زيمبابوى 2-1، وجنوب أفريقيا 1-0، والتعادل مع أنجولا سلبيا، قبل أن يتخطى الفراعنة منتخب بنين بنتيجة 3-1 فى ثمن النهائى، وكوت ديفوار 3-2 فى ربع النهائى.

مشوار السنغال

بينما تصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الرابعة في البطولة الحالية برصيد 7 نقاط من فوزين على بوتسوانا وبنين (3 – 0) وتعادل مع الكونغو الديمقراطية (1 – 1) ثم تخطي السودان (3 – 1) في ثمن النهائي ومالي (1 – 0) في ربع النهائي.

تاريخ الفراعنة في أمم أفريقيا

ويستند منتخب الفراعنة إلى تاريخ طويل من الإنجازات، إذ يعد منتخب الفراعنة الأكثر مشاركة في كأس أمم أفريقيا برصيد 26 مشاركة، والأكثر خوضًا للمباريات برصيد 117 مباراة، والأكثر تسجيلًا للأهداف برصيد 175 هدفًا. كما يتصدر قائمة أكثر المنتخبات استضافة للبطولة بـ5 مرات، وأكثر من حقق اللقب على أرضه بـ3 مرات.بهذه الأرقام، يؤكد منتخب الفراعنة أنه يظل قوة كبرى في الكرة الأفريقية، وقادرًا على مواصلة الرد داخل الملعب، مهما اختلفت التحديات.