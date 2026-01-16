برلماني: الجهود المصرية مهدت الطريق لبدء مسار إعادة الإعمار في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 04:27 مساءً - أكدت النائبة حنان وجدى، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصري، أن النجاح في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بشأن قطاع غزة يعكس حجم الجهد الدبلوماسي والسياسي الذي بذلته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع الوسطاء الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت النائبة حنان وجدى، أن هذا التطور يمثل نقطة تحول مهمة وبادرة أمل حقيقية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة في ظل ما يمهّد له من بدء مسار إعادة الإعمار والتعامل مع الأوضاع الإنسانية الصعبة التي فرضها العدوان، مشددة على أن تخفيف معاناة المدنيين يجب أن يظل أولوية قصوى للمجتمع الدولي.

وأضافت أن ما تحقق يُعد امتدادًا طبيعيًا لما تم التوافق عليه في اتفاقية شرم الشيخ، ويؤكد ثبات الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والرافض لأي محاولات تهجير قسري، أو فرض حلول تنتقص من هذه الحقوق.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن التحركات المصرية المتزنة تعكس مكانة مصر الإقليمية، وقدرتها على لعب دور محوري في إدارة الأزمات المعقدة، بما يسهم في تعزيز فرص التهدئة والاستقرار، وفتح آفاق حقيقية لسلام عادل وشامل في المنطقة.

واختتمت النائبة حنان وجدي بيانها بالتأكيد على تقديرها لكافة الجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، واستكمال مراحل الاتفاق، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حياة كريمة ومستقبل آمن.