تريزيجيه: كنا نتمنى بالفوز بلقب أمم أفريقيا.. والجميع لم يقصر داخل المنتخب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 04:27 مساءً - قال محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر إن الجميع بذل قصاري جهده ولكن هذه هي كرة القدم، وكنا نتمني بالفوز باللقب الإفريقى.

تابع تريزيجيه في المؤتمر الصحفي "كنا نلعب لتحقيق اللقب وهو هدفنا من بداية البطولة.. والجهاز الفني بقيادة حسام حسن أدي دوره علي أكمل وجه و الجميع لم يقصر داخل المنتخب و بذلنا قصارى جهدنا ، ولم يحالفنا التوفيق، منتخب نيجيريا فريق قوي و يضم لاعبين كبار و لكننا جاهزون للفوز وأشكر الجميع داخل منتخب مصر سواء جهاز طبي و إداري وعمال المهمات الجميع بذلوا مجهودات كبيرة"، واختتم" اللاعبون بذلوا قصاري جهدهم من بداية المعسكر يوم 3 ديسمبر ، و كان هدفنا واحد و هو الفوز باللقب ، و اشكرهم علي مجهوداتهم .

ويخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، غدا السبت مباراته الأخيرة بأمم أفريقيا أمام نيجيريا لتحديد المركز والميدالية البرونزية في البطولة.

غيابات منتخب مصر أمام نيجيريا

ويفتقد منتخب مصر أكثر من لاعب أمام نيجيريا، حيث يغيب حسام عبد المجيد للايقاف ومحمد حمدي بسبب إصابته بالرباط الصليبي وأحمد فتوح لاصابته بشد في العضلة الخلفية.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وخسر منتخب مصر بهدف نظيف أمام السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا، ليلعب على المركز الثالث أمام نيجيريا في السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة.