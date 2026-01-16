حسام حسن: نستعد لمونديال 2026 وأتمنى زيادة عدد المحترفين في صفوف الفراعنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 04:27 مساءً - كشف حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر عن أمنيته بزيادة عدد المحترفين فى الكرة خلال السنوات المقبلة ، وقال العميد فى المؤتمر الصحفى لمباراة نيجيريا: "⁠أتمنى زيادة عدد المحترفين في مصر خلال السنوات المقبلة،مصر تمتلك مواهب كروية ولكن الإحتراف افضل" مضيفا: "⁠منتخب مصر لاعبيه صناعة مصرية و هذا أمر رائع و أتمنى زيادة عدد المحترفين".

وعن منتخب السنغال قال العميد:"من أقوى منتخبات كأس الامم الافريقية بل وقارة أفريقيا أجمع"، أضاف :"معتادين علي اللعب دائما تحت اي ضغوط و نركز دائما للفوز وعندي ثقة في جميع اللاعبين ،احترم كل جماهير المنتخبات المشاركة في البطولة ، نجهز من الآن لبطولة كأس العالم 2026".