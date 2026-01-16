حسام حسن: نستعد لمونديال 2026 وأتمنى زيادة عدد المحترفين في صفوف الفراعنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 04:27 مساءً - كشف حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر عن أمنيته بزيادة عدد المحترفين فى الكرة خلال السنوات المقبلة ، وقال العميد فى المؤتمر الصحفى لمباراة نيجيريا: "أتمنى زيادة عدد المحترفين في مصر خلال السنوات المقبلة،مصر تمتلك مواهب كروية ولكن الإحتراف افضل" مضيفا: "منتخب مصر لاعبيه صناعة مصرية و هذا أمر رائع و أتمنى زيادة عدد المحترفين".
وعن منتخب السنغال قال العميد:"من أقوى منتخبات كأس الامم الافريقية بل وقارة أفريقيا أجمع"، أضاف :"معتادين علي اللعب دائما تحت اي ضغوط و نركز دائما للفوز وعندي ثقة في جميع اللاعبين ،احترم كل جماهير المنتخبات المشاركة في البطولة ، نجهز من الآن لبطولة كأس العالم 2026".
أكد مسئولو منتخب مصر، أنه لا صحة للأنباء التي ترددت مؤخرا حول إخطار محمد صلاح ومحمد الشناوى زملائهم في المنتخب باعتزال اللعب الدولي عقب كأس العالم 2026.أوضح مسئولو المنتخب أنه لم يحدث أي حديث حول هذا الأمر، في ظل حالة الحزن التي تسيطر على الجميع وفي نفس الوقت التركيز علي المباراة المقبلة أمام نيجيريا التي يسعي المنتخب للفوز بها.
وكشف مسئولو منتخب مصر، أن محمد صلاح قائد المنتخب مستمر في المعسكر بالمغرب و مع البعثة المصري في كازابلانكا لخوض مباراة نيجيريا غدا السبت لتحديد المركز الثالث في أمم أفريقيا.أوضح مسئولو المنتخب أن محمد صلاح لم يطلب العودة لليفربول الانجليزي بعد الخسارة من السنغال في نصف النهائي، لافتا إلى ان صلاح يلعب دورا مهما حاليا في دعم زملائه نفسيا بعد الخسارة خاصة وأنه قائد المنتخب.