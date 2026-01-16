رئيس لجنة إدارة غزة: نلتزم بالخطة المصرية المعتمدة بموافقة الجامعة العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 04:27 مساءً - قال الدكتور علي شعث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إنّ اللجنة حصلت على دعم مالي مبدئي من الدول المانحة، وجرى تخصيص موازنة مدتها عامان لتقوم بالمهام المنوطة بها وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف شعث، في لقاء خاص مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأهم هو إنشاء صندوق في البنك الدولي خصص لإعمار غزة وإغاثة السكان، حيث يمثل ذلك خطوة مهمة لدعم جهود اللجنة، مشيرًا إلى وجود وعود من دول إقليمية لتقديم دعم مالي ملموس وكبير.

وتابع، أن اللجنة وضعت خطة عمل واضحة تستند إلى الخطة المصرية التي أقرتها الجامعة العربية وحظيت بموافقة دول العالم الإسلامي وترحيب الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن هذه الخطة تتضمن أطرًا واضحة في مجالات الإغاثة والبنية التحتية والإسكان، خاصة وأن أكثر من 85% من مساكن قطاع غزة قد تعرضت للتدمير الكامل نتيجة الحرب التي استمرت أكثر من عامين.