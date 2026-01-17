اعرف التفاصيل .. استمرار صرف دعم مقررات تموين شهر يناير عبر بطاقات التموين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 12:30 مساءً - تواصل منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين عن شهر يناير 2026، حيث كان قد تم صرف نحو 50% من إجمالي المقررات التموينية للمستفيدين الأسبوع الماضي، في إطار انتظام منظومة الدعم وتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم.

وتوفر منافذ التموين إلى جانب السلع التموينية المقررة، مجموعة متنوعة من السلع الغذائية وغير الغذائية، إضافة إلى اللحوم الطازجة والمجمدة، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

انتظام الصرف وتوافر السلع

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار ضخ السلع بكميات كافية داخل منافذ الشركات التابعة، بما يضمن انتظام الصرف وعدم حدوث أي تكدسات، مع توفير مختلف الأصناف الأساسية التي يحتاجها أصحاب البطاقات التموينية.

تشديد الرقابة على منافذ الصرف

وفي هذا السياق، شدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية الدور الذي تقوم به مديريات التموين بالمحافظات باعتبارها خط الدفاع الأول عن حقوق المستهلك، مؤكدًا ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والرقابة المستمرة على منافذ الصرف لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار إلى أهمية توحيد منهج العمل وآليات الرقابة، بما يسهم في ضبط الأسواق ومنع أي ممارسات مخالفة، مع سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تجاوزات.

دعم مستمر للمواطنين

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضمان انتظام صرف المقررات التموينية، واستمرار توفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية ويدعم استقرار الأسواق.