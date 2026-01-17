 ترامب يدعو قادة دول للانضمام إلى مجلس السلام بشأن غزة

الرياض - كتبت رنا صلاح - تلقّى عدد من رؤساء الدول، السبت، دعوات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بشأن قطاع غزة، في إطار مساع أعلن عنها البيت الأبيض لدفع جهود التهدئة وبلورة مسار سياسي يعالج الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.

وأعلن البيت الأبيض الجمعة، أسماء أعضاء "مجلس السلام" الذي سيشرف بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة الذي لا يزال يشهد عنفا داميا رغم وقف إطلاق نار هش دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول.

وشملت الأسماء التي أعلنها البيت الأبيض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وصهر ترامب جاريد كوشنر.

ومن المقرر أن يشرف المجلس على الحكم المؤقت للقطاع الذي يشهد وقف إطلاق نار هشا منذ تشرين الأول الماضي.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

قال وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحفي السبت، إن القاهرة تدرس دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى ما يطلق عليه "مجلس السلام" لغزة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قالت الرئاسة التركية، السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه رسالة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان يدعوه فيها للانضمام إلى "مجلس السلام"، المُكلف بالإشراف على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة حيث أُعلن وقف هش لإطلاق النار منذ تشرين الأول الماضي.

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي السبت تلقيه دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام كعضو مؤسس إلى مجلس السلام بشأن غزة.

ونشر ميلي صورة لرسالة الدعوة على حسابه في منصة إكس، وكتب أنه سيكون "شرفا" له المشاركة في هذا المجلس الذي يرأسه ترامب.

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

تلقى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام للإشراف على إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وفق ما أفاد أحد كبار مستشاريه.وأكد المستشار أن كارني يعتزم قبول الدعوة للانضمام إلى مجلس السلام الذي يرأسه ترامب.