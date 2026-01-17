حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 08:19 مساءً - تتحول أنظار القارة الأفريقية مساء اليوم السبت إلى ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء، حيث يرفع المنتخب المصري شعار استعادة الكبرياء أمام نظيره النيجيري في صراع المركز الثالث ببطولة "الكان" 2025، ويدخل حسام حسن المواجهة وعينه على الميدالية البرونزية لتكون بمثابة تعويض معنوي عن الخسارة أمام السنغال في نصف النهائي، وهي المباراة التي أوقفت سلسلة "اللاهزيمة" للفراعنة في البطولة.

يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا الأسطورة في كأس أمم أفريقيا بأعلى جودة hd دون تقطيع مباشر شاهد

يصطدم طموح المصريين برغبة "النسور الخضر" في مصالحة جماهيرهم بعد السقوط بركلات الترجيح أمام المغرب؛ مما يجعل هذه المباراة مباراة لفك الاشتباك الفني بين مدرستين كرويتين تعتمدان على السرعة والتحولات الهجومية الخاطفة في ختام مشوار المغرب.

ويخطط الجهاز الفني للمنتخب الوطني لإجراء غربلة في التشكيل الأساسي للدفع بوجوه جديدة متعطشة لإثبات ذاتها، حيث يسعى "العميد" لتجاوز أزمة الغيابات والإصابات التي ضربت الخط الخلفي عبر تدوير اللاعبين ومنح الفرصة للعناصر البديلة.

وتعتبر هذه المباراة فرصة ذهبية لاختبار عمق القائمة الفنية قبل العودة للمنافسات الرسمية القادمة، خاصة وأن المنتخب النيجيري يمتاز بقوة بدنية هائلة وسرعات في الأطراف تتطلب يقظة دفاعية عالية.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة أداءً مفتوحًا يتسم بالنزعة الهجومية في ظل رغبة الطرفين في إنهاء البطولة بانتصار يضمن لهما الصعود فوق منصة التتويج الشرفية لعام 2026.

تفاصيل مباراة مصر ونيجيريا: الموعد والقناة الناقلة

يترقب الجمهور المصري انطلاق اللقاء في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث ستكون القناة الجزائرية الأرضية هي النافذة "المجانية" الأبرز لمتابعة المباراة عبر القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد 11680.

وتعد هذه التغطية المجانية طوق نجاة للمشجعين الراغبين في مشاهدة اللقاء بجودة عالية دون الحاجة لاشتراكات مشفرة، خاصة مع تواجد استوديوهات تحليلية ترصد أدق التفاصيل الفنية.

كما يتم نقل مباراة مصر ونيجيريا عبر قناة بي إن ماكس 1 والتي تعمل على توفير تغطية حصرية لمباريات كأس أمم أفريقيا.

وسيكون مسك الختام لمسيرة الفراعنة مرتبطًا بمدى قدرتهم على استغلال الثغرات الدفاعية للنسور وتحقيق فوز يمنح الكرة المصرية المركز الثالث قاريًّا، قبل تسليم الراية للمباراة النهائية المرتقبة بين أسود الأطلس وأسود التيرانجا.